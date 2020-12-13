Жительница Бурятии украла телефон у пьяного коллеги

Теперь любительница взять чужое находится под подпиской о невыезде



4 ноября в дежурную часть отдела полиции по Заиграевскому району с заявлением о краже сотового телефона обратился 33-летний житель Баргузинского района. Ущерб составил семь тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнюю гражданку, подозреваемую в краже сотового телефона у своего приятеля, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Злоумышленница вместе с потерпевшим ехали на работу вахтовым методом в соседний регион. Еще с Улан-Удэ по дороге пара начала распивать спиртное. Вскоре изрядно выпившего мужчину водитель высадил в одном из поселков Заиграевского района. Женщина, увидев, что у его нетрезвого приятеля из кармана выпал сотовый телефон, незаметно похитила его.



Отработав положенные ей две недели вахтовым методом, женщина вернулась в Улан-Удэ и сдала телефон под залог. На полученные деньги она купила себе новый мобильник, продукты и алкоголь.



"В настоящее время неработающая, несудимая гражданка находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято, в ближайшее время будет передано владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: "Номер один"

