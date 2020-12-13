Обвиняемый в смертельном наезде на Галину Бурчевскую заболел коронавирусом

Глава Бурятии сообщил, что суд над Баиром Жамбаловым обязательно состоится
13 декабря во время прямого эфира главы Бурятии с жителями республики, Алексею Цыденову был задан вопрос: «Почему нет суда над Жамбаловым?».
Глава Бурятии ответил, что суд будет.
"С августа-месяца все действия закончились. Идет ознакомление. То у него адвокаты COVID-19 заболели, то сам. Дело дойдет до суда. Суд в этом деле точку поставит. Даже не переживайте. Следствие закончено идет процессуальное ознакомление с материалами обвинения", - сказал Алексей Цыденов.
Напомним, по версии следствия, вечером 5 января 2020 года вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов на своем автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую, после чего скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.
После ДТП Баира Жамбалова сначала изгнали с должности руководителя «единороссов» Бурятии, а в начале мая решением сессии лишили и поста вице-спикера республиканского парламента. Он пытался оспорить свое увольнение в суде, но безрезультатно.
Фото: "Номер один"
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