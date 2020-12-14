Молодой житель Улан-Удэ за взятки уклонялся от армии

Парня приговорили к условному сроку и штрафу





Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего горожанина. Молодой человек обвинялся в двух эпизодах дачи взятки, а также в уклонении от призыва на военную службу.

Суд признал парня виновным и приговорил к наказанию в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы условно и штрафу в размере 15 тыс. рублей.



