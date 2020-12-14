Молодой житель Улан-Удэ за взятки уклонялся от армии

Парня приговорили к условному сроку и штрафу
Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего горожанина. Молодой человек обвинялся в двух эпизодах дачи взятки, а также в уклонении от призыва на военную службу.
«С ноября 2019 года по май 2020 года молодой человек через посредника дважды передал взятку в виде денег должностному лицу военного комиссариата в целях незаконного освобождения от призыва на военную службу. Гражданин уклонялся от прохождения службы при отсутствии законных оснований, без уважительных причин не являлся на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии», сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал парня виновным и приговорил к наказанию в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы условно и штрафу в размере 15 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»
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