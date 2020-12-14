В Улан-Удэ сельчанин стащил рюкзак у ссорящейся пары

Добычей злоумышленника стали деньги и дорогие наушники





В Улан-Удэ полицейские задержали уличного грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний житель села Унэгэтэй.

Как сообщили в МВД Бурятии, в одну из октябрьских ночей молодой человек, находясь со своим знакомым во дворе дома на улице Ключевской, открыто похитил чужой рюкзак. Злоумышленник увидел рядом с подъездом ссорящуюся пару, а на детской площадке рядом – женский рюкзак. Мужчина взял чужое имущество и, не реагируя на крики заметившей хищение хозяйки имущества, скрылся.Злоумышленник забежал в один из многоквартирных домов, где на чердаке осмотрел содержимое рюкзака. Забрав 2200 рублей и дорогостоящие наушники, он бросил его в чердачном помещении. Рюкзак впоследствии обнаружили и изъяли полицейские. Ущерб составил 19 тысяч рублей.По факту грабежа в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com