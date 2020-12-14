Часть Улан-Удэ осталась без света из-за порванного кабеля

На данный момент электроснабжение уже восстановлено





Сегодня днем часть Улан-Удэ, в частности, район Саян, примерно на час остался без электричества. Причиной аварии стал разрыв электрокабеля. Он пострадал в результате ремонтных работ, проводимых одной из организаций города.

По данным филиала МРСК Сибири – «Бурятэнерго», из-за аварии электроэнергии лишились более 2,5 тысяч улан-удэнцев.«Всего с начала 2020 года сторонними организациями повреждена 51 кабельная линия. Ущерб составил 2,7 млн. рублей», сообщили энергетики.На данный момент электроснабжение восстановлено.Фото: «Номер один»