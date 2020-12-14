14.12.2020
Часть Улан-Удэ осталась без света из-за порванного кабеля

Часть Улан-Удэ осталась без света из-за порванного кабеля

На данный момент электроснабжение уже восстановлено

Сегодня днем часть Улан-Удэ, в частности, район Саян, примерно на час остался без электричества. Причиной аварии стал разрыв электрокабеля. Он пострадал в результате ремонтных работ, проводимых одной из организаций города.

По данным филиала МРСК Сибири – «Бурятэнерго», из-за аварии электроэнергии лишились более 2,5 тысяч улан-удэнцев.

«Всего с начала 2020 года сторонними организациями повреждена 51 кабельная линия. Ущерб составил 2,7 млн. рублей», сообщили энергетики.

На данный момент электроснабжение восстановлено.

Фото: «Номер один»
авария
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