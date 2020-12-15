В Бурятии осудили мать ребенка, погибшего от удара током

Женщина получила год лишения свободы условно





Джидинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы села Петропавловка. Женщина обвинялась по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Напомним, 5 августа в одном из домов села от удара током погиб 5-летний мальчик . Как выяснилось, течение последних двух лет в доме, где проживал ребенок, не было электричества. В апреле этого года мать ребенка самостоятельно подключилась к электросети при помощи так называемых «набросов». В тот день мальчик играл с собакой в одной из хозяйственных построек и случайно задел оголенный провод, присоединенный к линии электропередачи.





Известно, что семья, в которой жил ребенок, малообеспеченная, у женщины было двое детей.Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал женщину виновной и, учитывая наличие у женщины малолетнего ребенка, приговорил ее к году лишения свободы условно.Фото: pixabay.com