В Улан-Удэ кассир похитила из банка более 5 миллионов

У женщины был крупный долг из-за пристрастия к азартным играм





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летней горожанки, обвиняемой по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина работала кассиром-консультантом в одном из банков Улан-Удэ. Являлась материально ответственным лицом, она имела доступ к сейфовой комнате, где хранились деньги. В феврале злоумышленница, зная, что в сейфе находятся инкассированные ею деньги, а система видеонаблюдения не работает, похитила 5,3 млн рублей.Когда женщину изобличили, она объяснила свои действия пристрастием к азартным играм и образовавшимся в связи с этим большим долгом. Женщина полностью признала вину и раскаялась.Суд признал подсудимую виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Иск о возмещении ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.Фото: «Номер один»