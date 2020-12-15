В Бурятии каждое шестое преступление совершается с использованием средств связи

Рост таких преступлений составил почти 90%





Прокуратура Бурятии обнародовала статистику преступности за 11 месяцев 2020 года.





Фото: pixabay.com

В январе–ноябре в республике зарегистрировано 19 013 преступлений, что на 6,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.Сократилось число краж (-15%), в том числе с проникновением в квартиры (-28,8%), разбоев (-47%), хулиганств (-28%), незаконных рубок леса (-22%).На 19,6 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. На 3,9 % сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и на 30% – наркотического.В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+8,3%), мошенничеств (+18%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+35%).Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с прошлым годом их число возросло на 88,2% и составило 2910. Из них более половины относятся к категории тяжких и особо тяжких.