На свинокомплексе в Бурятии шланг убил рабочего

Еще два работника травмированы





Вечером 14 декабря в селе Усть-Брянь на территории Свинокомплекса «Восточно-Сибирский» произошел несчастный случай, результате которого погиб 44-летний работник предприятия. Еще двое рабочих 19 и 34 лет получили травмы конечностей и были доставлены в Республиканскую клиническую больницу.

Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 14 декабря трое работников свинокомплекса получили задание произвести очистку вакуумного шланга большого диаметра для последующей его скрутки и хранения. Для разрушения замерзших внутри нечистот и устранения засора работники присоединили шланг к компрессору для подачи через него воздуха под высоким давлением. При включении компрессора под действием потоков воздуха шланг пришел в движение и резким сильным ударом сбил находившихся рядом работников. В результате полученных повреждений один из них скончался на месте.







По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. У работодателя истребованы журналы о проведении инструктажей по технике безопасности, ведутся допросы очевидцев несчастного случая и лиц, ответственных на предприятии за обеспечение требований охраны труда», - рассказали в Следственном комитете.Фото: СКР по Бурятии