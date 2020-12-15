Бурятию трясет без остановки

В республике произошло новое землетрясение магнитудой 4,9





Сегодня в 12 часов местного времени на территории Северо-Байкальского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Как сообщили в республиканском МЧС, его эпицентр находился в 117 км северо-западнее от села Янчукан.