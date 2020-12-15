Бурятию трясет без остановки

В республике произошло новое землетрясение магнитудой 4,9
Сегодня в 12 часов местного времени на территории Северо-Байкальского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Как сообщили в республиканском МЧС, его эпицентр находился в 117 км северо-западнее от села Янчукан.
По сообщению ЕДДС, в Янчукане ощущались слабые толчки. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет.
Напомним, с начала декабря в республике зафиксировано уже несколько землетрясений. Так, 2 декабря землетрясение фиксировалось в Муйском районе в 37 километрах юго-восточнее поселка Северомуйск. Его магнитуда составила 3,7 балла. Вечером 3 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла, эпицентр находился в 59 км к юго-востоку от поселка Кичера Северо-Байкальского района.
Мощнее всего республику тряхнуло ранним утром 10 декабря, когда на озере Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. При этом сильные подземные толчки почувствовали не только жители Улан-Удэ, но и соседнего Иркутске. По данным сейсмологов, это землетрясение стало самым сильным на Байкале с 1999 года.
Вечером того же дня в республике зафиксировали еще одно землетрясение, правда, уже слабее утреннего. Его магнитуда составила 4,9 балла.
Фото: «Номер один»
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