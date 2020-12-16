В Улан-Удэ поджигатель школы отправился в колонию

На суде он заявил, что таким странным образом хотел привлечь внимание обидчика





Год и семь месяцев проведет в колонии строгого режима 34-летний мужчина, признанный судом виновным в поджоге средней школы №5, расположенной в Сосновом Бору Улан-Удэ. Той самой, где два года назад произошла кровавая бойня с топором и коктейлями Молотова.





