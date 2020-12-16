В Улан-Удэ поджигатель школы отправился в колонию

На суде он заявил, что таким странным образом хотел привлечь внимание обидчика
Год и семь месяцев проведет в колонии строгого режима 34-летний мужчина, признанный судом виновным в поджоге средней школы №5, расположенной в Сосновом Бору Улан-Удэ. Той самой, где два года назад произошла кровавая бойня с топором и коктейлями Молотова.
Взломали замок на двери, потолок у окна оказался весь черный. Деревянный оконный блок полностью сгорел, осыпалась штукатурка, оказалась повреждена плитка.
Полицейские начали проверять наружные камеры видеонаблюдения, установленные на школе. На записи они заметили неизвестного мужчину, как он сначала обошел здание учебного учреждения, пытаясь проникнуть внутрь через все 13 запертых входных дверей. А затем вставил что-то белое в щель окна туалета и поджег. Женщина-сторож подтвердила, что в 5:57 утра видела у школы мужчину с палкой, скрывшегося за деревьями.
Через некоторое время подозреваемого задержали. Он был пьян. Протрезвев, задержанный рассказал, что сподвигло его поджечь школу. По его словам, накануне ночью он был в гостях у знакомой в гостинице, расположенной примерно в 100 метрах от школы. Там они с подругой выпивали, курили в коридоре, а к утру за дебош его с треском выгнали дежурившие в гостинице военнослужащие.
Обидевшись на военных, мужчина решил отомстить им. Подобрал палку и пошел в гостиницу, но двери оказались заперты. Тогда нашел кусок бумаги, вставил его в окно и поджег, чтобы привлечь внимание обидчика. По словам задержанного, тогда он считал, что поджигает гостиницу, а не школу.
Однако суд эту путаницу с гостиницей расценил как тактику защиты в целях смягчить ответственность. Изучив все доказательства по делу, суд пришел к выводу, что подсудимый поджег школу из хулиганских побуждений. Также суд не признал как смягчающее обстоятельство ссору с военнослужащим.
Известно, что мужчина ранее отбывал срок в колонии за наркопреступление, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете не состоял. Имеет неполное среднее образование, работал кладовщиком.
- Суд признал подсудимого виновным в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога. Суд назначил ему наказание в виде одного года семи месяцев лишении свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщил помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Виктор Афанасьев.
Напомним, в том же, 2018 году, но в январе, в этой же школе произошла трагедия. Трое молодых людей, вооруженных топором и коктейлями Молотова, напали на 7-й класс. Пятеро учеников и учительница получили травмы, одна девочка в результате осталась инвалидом.
Фото: pixabay.com
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