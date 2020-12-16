В Бурятии наркоман без маски привлек внимание правоохранителей

В ходе досмотра у мужчины нашли марихуану







В Заиграевском районе внимание сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии привлек мужчина, который находился в общественном месте без маски. На замечание правоохранителей о необходимости соблюдения масочного режима гражданин неадекватно отреагировал, скандалил и вел себя агрессивно.

В ходе проверки документов и установления личности росгвардейцы обнаружили за пазухой у нарушителя полиэтиленовый пакет с растительной массой с характерным запахом конопли.Задержанным оказался неработающий 37-летний житель пригорода Улан-Удэ, ранее судимый. Его передали полицейским. Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной весом около 100 граммов. По факту незаконного оборота наркотиков в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии