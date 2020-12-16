В Бурятии молодой сельчанин пострадал на пожаре

Мужчина сильно порезался, когда выбирался из горящего дома через окно
15 декабря в селе Сотниково Иволгинского района произошел пожар в жилом доме. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных горела кровля дома и пристроенная к нему веранда. Жильцы эвакуировались самостоятельно, однако при попытке спастись через окно 26-летний мужчина получил резаные раны. Его госпитализировали.
Усилиями огнеборцев открытое горение ликвидировали за полчаса. В результате пожара веранда дома полностью выгорела изнутри, огнем повреждена кровля дома и уничтожена кровля пристроя, дом поврежден изнутри.
Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки на веранде.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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