В Бурятии молодой сельчанин пострадал на пожаре

Мужчина сильно порезался, когда выбирался из горящего дома через окно





15 декабря в селе Сотниково Иволгинского района произошел пожар в жилом доме. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных горела кровля дома и пристроенная к нему веранда. Жильцы эвакуировались самостоятельно, однако при попытке спастись через окно 26-летний мужчина получил резаные раны. Его госпитализировали.

Усилиями огнеборцев открытое горение ликвидировали за полчаса. В результате пожара веранда дома полностью выгорела изнутри, огнем повреждена кровля дома и уничтожена кровля пристроя, дом поврежден изнутри.







Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки на веранде.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС