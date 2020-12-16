Баир Жамбалов не захотел встречать Новый год дома

Бывший вице-спикер пытался обжаловать меру пресечения
Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Советского райсуда Улан-Удэ о продлении Баиру Жамбалову срока домашнего ареста до 6 января 2021 года.
«Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о необходимости продления обвиняемому срока домашнего ареста. Решение Советского районного суда Улан-Удэ о продлении ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста Жамбалову оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения», сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Напомним, по версии следствия, вечером 5 января 2020 года вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов на своем автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую, после чего скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.
После ДТП Баира Жамбалова сначала изгнали с должности руководителя «единороссов» Бурятии, а в начале мая решением сессии лишили и поста вице-спикера республиканского парламента. Он пытался оспорить свое увольнение в суде, но безрезультатно.
Сейчас Баир Жамбалов и его защитники завершают ознакомление с материалами уголовного дела, после чего его направят прокурору для утверждения обвинительного заключения. На днях глава Бурятии сообщил, что передача дела в суд затягивается из-за коронавируса.
«С августа все действия закончились. Идет ознакомление. То у него адвокаты ковидом заболели, то сам. Дело дойдет до суда. Суд в этом деле точку поставит. Даже не переживайте. Следствие закончено идет процессуальное ознакомление с материалами обвинения», - сказал Алексей Цыденов.
Фото: «Номер один»
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