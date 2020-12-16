В Бурятии неопытный водитель устроил жуткое ДТП

Парень попал в больницу, а его пассажир погиб





В Бурятии полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Хоринском районе.

По предварительным данным, сегодня ночью 21-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни», следуя по автодороге Улан-Удэ - Романовка – Чита, на 203-м км выехал на встречную полосу и врезался в «Митсубиши Кантер».





В результате аварии 20-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте. Водитель «Ниссана» госпитализирован с травмами, водителю «Митсубиши» медпомощь оказали на месте.





Как видно на видео, удар в момент столкновения был такой силы, что от половины «Ниссана» осталась лишь груда металлолома. Шансов выжить у пассажира в этой аварии явно не было.





В настоящее время выясняется подробности произошедшей аварии. Как отметили в ГИБДД Бурятии, стаж вождения водителя «Ниссана» составлял всего один год.









Фото и видео: ГИБДД Бурятии