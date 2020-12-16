В Улан-Удэ вину за потоп возложили на деревья

Их корни проросли в канализационный коллектор





Сегодня в МУП «Водоканал» рассказали о причинах аварии на канализационном коллекторе, из-за которой потоки нечистот затопили городские улицы.

«Произошел засор на головном коллекторе по адресу ул. Овражная, 24. В настоящее время ведется устранение засора. Также были удалены корни деревьев, которые проросли внутрь трубопровода», сообщили в МУПе.





Как отметили на предприятии, холодная вода и канализация у потребителей не отключались. На ремонтно-восстановительных работах задействованы 3 бригады «Водоканала» и 6 единиц техники. Работа ведется посменно и будет продолжаться до полного устранения последствий аварии.







Напомним, серьезная авария на коллекторе произошла вчера вечером . В результате нечистоты вышли на поверхность и затопили часть улицы Бабушкина и бульвара Карла Маркса.









Отметим, в Улан-Удэ это уже не первая коммунальная авария, причиной которой становятся представители флоры и фауны. Так, в 2009 году на ТЭЦ-1 произошло отключение оборудования, в результате чего часть города едва не замерзла. Тогда причиной отключения назвали кошку, которая якобы закоротила провода в электроячейке. А в феврале 2017 года несколько микрорайонов столицы Бурятии оказались без света из-за вороны, которая попала на секционный выключатель подстанции.



Фото: МУП «Водоканал»