Налоговая заблокировала счёт самого крутого защитника Байкала

Представитель Стивена Сигала заявил, что произошла "какая-то ошибка".

Счёт американского актёра Стивена Сигала в Сбербанке заблокирован Федеральной налоговой службой (ФНС) России, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на документы в базе "Банкинформ".

— Наименование налогоплательщика: Сигал Стивен Фредерик. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются, — говорится в материалах ФНС.

Отмечается, что блокировка произошла для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа. Однако представитель актёра заявил, что, вероятнее всего, случилась какая-то ошибка.



Напомним, после визита в Бурятию в этом году известный актер заявил, что захотел вести бизнес в республике, обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал. Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018-м актёр был назначен спецпредставителем Мид России по гуманитарным связям России и США.