В Бурятии на пожаре едва не взорвались газовые баллоны

Огнеборцы успели вытащить их из огня
Сегодня утром в селе Сотниково произошел пожар в котельной, пристроенной к двухэтажному жилому дому. На момент прибытия огнеборцев горела котельная, огонь перешел на гараж, существовала угроза распространения пламени на жилой дом. Автомобиль из гаража успели выкатить местные жители.
Усилиями пожарных переход огня жилой дом был предотвращён.
В ходе тушения пожара огнеборцы успели вытащить кислородный баллон из гаража и газовый - из котельной. Также активную помощь в ликвидации возгорания оказывали местные жители.
В результате пожара выгорела котельная, сгорела крыша гаража, обуглилась стена дома, у автомобиля оплавились фара и бампер.
Причина возгорания и ущерб устанавливается, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, днем ранее в Сотниково произошел еще один пожар в жилом доме. Жильцы эвакуировались самостоятельно, однако при попытке спастись через окно 26-летний мужчина получил резаные раны. Его госпитализировали.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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