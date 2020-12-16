В Улан-Удэ подросток регулярно сбегает из благополучной семьи

Возможно, семья не такая благополучная, как считают в полиции



В Улан-Удэ полицейские разыскивают 16-летнего Сергея Кокорина. 12 декабря около 17.20 он ушел из дома на улице Автодорожной и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: европейской внешности, на вид 17-18 лет, худощавого телосложения, рост 174 см, глаза карие, волосы каштановые.



Был одет: куртка черного цвета, кофта красная с надписью «JUSTDOIT», трико спортивное черное, с карманами на замке в области колен, кроссовки темные с белой подошвой, шапка вязаная черного цвета.



Как сообщили в МВД Бурятии, подросток ранее неоднократно уходил. Последний раз это случилось 29 ноября. Его нашли 10 декабря и, по словам подростка, все время с момента пропажи он проводил с друзьями. Школьник состоит на профилактическом учете в ПДН.



При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (9025) 622-605 или 102 (112).



Как отмечают в МВД, семья, в которой проживает несовершеннолетний, благополучная.