В Бурятии горел строящийся многоквартирный дом

Здание сильно пострадало от огня

«В течение нескольких минут пожарные локализовали возгорание, спустя ещё полчаса - ликвидировали открытое горение. Общая площадь пожара составила 252 кв.м. Всего на тушение привлекались 11 человек личного состава, 4 единицы техники, в том числе автолестница», сообщили в МЧС Бурятии.





Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.









Ночью 16 декабря на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании строящегося двухэтажного дома в Северобайкальске. Когда огнеборцы прибыли на место, здание уже полностью было охвачено огнем.Фото и видео: «Аноним 03», МЧС Бурятии