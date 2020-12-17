В Бурятии горел строящийся многоквартирный дом

Здание сильно пострадало от огня
Ночью 16 декабря на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании строящегося двухэтажного дома в Северобайкальске. Когда огнеборцы прибыли на место, здание уже полностью было охвачено огнем.
«В течение нескольких минут пожарные локализовали возгорание, спустя ещё полчаса - ликвидировали открытое горение. Общая площадь пожара составила 252 кв.м. Всего на тушение привлекались 11 человек личного состава, 4 единицы техники, в том числе автолестница», сообщили в МЧС Бурятии.
Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Фото и видео: «Аноним 03», МЧС Бурятии
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