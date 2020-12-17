17.12.2020
Третье землетрясение за декабрь произошло на Байкале

Третье землетрясение за декабрь произошло на Байкале

Тряхануло сегодня ночью

Третье ощутимое землетрясение за месяц произошло на Байкале, оно случилось 17 декабря 2020 года в 2:43 часов в районе дельты Селенги и залива Провал. 

Магнитуда - 3,9, энергетический класс сейсмособытия составил 11,1. Об этом говорится на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы России.

Напомним, до этого землетрясение случилось 10 декабря в 5.47 и в 22.20 часов, в Улан-Удэ ощущалось 4-6 баллов. 

В среднем на Байкале бывает до 2 тыс. подземных толчков в год, но подавляющее большинство фиксируют только сейсмографы. 

^