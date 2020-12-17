Третье землетрясение за декабрь произошло на Байкале

Тряхануло сегодня ночью

Третье ощутимое землетрясение за месяц произошло на Байкале, оно случилось 17 декабря 2020 года в 2:43 часов в районе дельты Селенги и залива Провал.

Магнитуда - 3,9, энергетический класс сейсмособытия составил 11,1. Об этом говорится на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы России.

Напомним, до этого землетрясение случилось 10 декабря в 5.47 и в 22.20 часов, в Улан-Удэ ощущалось 4-6 баллов.

В среднем на Байкале бывает до 2 тыс. подземных толчков в год, но подавляющее большинство фиксируют только сейсмографы.

