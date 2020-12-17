В Бурятии замерзают жители Таксимо

В Муйском районе Бурятии с наступлением морозов резко снизилась температура в квартирах жителей поселка Таксимо. Такая ситуация наблюдается во всем населенном пункте – люди мерзнут не только в своих домах, но и в больницах, школах, даже в торговом центре.

- На улице сейчас -45, а в квартире +10. Котельная не справляется с отоплением. Дома мы сидим в шерстяных кофтах, теплых штанах, носках, ребенок в теплом костюме. Помимо отопления, в доме нет электричества - приготовили то, что смогли, сидим при свечах, - рассказывает Александра Томилова, жительница Таксимо.

Люди говорят, что неоднократно обращались с жалобами в местную администрацию, но потепление в квартиры так и не приходит.

- Говорят, что в котельной что-то сломано. Отключают электричество очень часто. В этом году очень холодно, от +8 до +13 в доме. Вчера отключали свет с 17.00 и включили сегодня в 8 утра. Приготовление еды длится часами… - говорит девушка.

Анастасия, жительница двухэтажного деревянного дома, отмечает, что тепло в домах закончилось с наступлением морозов.

- Даже в «Норде» холодно, это наш торговый центр. Дома ходим в теплой обуви, в носках, - возмущается жительница поселка.

В администрации Таксимо пояснили, что причина холода в квартирах – неправильно настроенный котел.

- Морозы в Таксимо шестой день. Районная администрация проводит все необходимые работы, договор на теплоснабжение заключен с ООО «Икибзяк». Проблема в том, что не могут настроить котел, он у нас новый. Глава района выйдет на другие районы, специалисты будут разбираться, почему давление не поднимается. Недавно было -23, -17, а тут внезапно -43 - такой резкий скачок температур тоже влияет на сети, - сообщили «Номер один» в районной администрации.

Отметим, в северных районах Бурятии местные власти часто «забывают» о подготовке к зиме. Еще летом прокуратура выяснила, что котельные и сети в Муйском районе не ремонтируются.

- Вопреки закону, ресурсоснабжающие организации ООО «Икибзяк» и ООО «Тепловодокоммуникации-С», а также администрации Муйского района и городского поселения «Северомуйское» не провели планово-предупредительные ремонты котельных. Кроме того, не осуществлена замена вышедших из строя котлов, а также капитальные ремонты сетей тепловодоснабжения поселков Таксимо и Северомуйск, - сообщали в надзорном ведомстве.



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