Житель Бурятии проведет год в колонии за нападение с ножом на полицейского

Оперативнику пришлось прострелить агрессивному мужчине ногу





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который с ножом напал на полицейского.

Напомним, происшествие случилось вечером 18 мая. Обвиняемый находился в компании родственников и знакомых на проселочной автодороге в селе Кокорино Иволгинского района. В этом время рядом с ними остановился автомобиль с сотрудниками уголовного розыска местного отдела полиции. Обвиняемый, зная, что полицейские ищут его в связи с подозрением в незаконной рубке леса, выхватил нож и, выкрикивая угрозы, попытался нанести им удары одному из представителей власти.В это же время родственник мужчины, находившийся рядом, напал на полицейского со спины, обхватив руками за шею. Сотруднику удалось освободиться от захвата, после чего из табельного оружия он выстрелил по ногам нападавших мужчин. Обвиняемому пуля попала в стопу, его соучастнику – в бедро. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.Раненый родственник позже обратился в больницу, где ему оказали помощь, а после привлекли к уголовной ответственности. За применение насилия в отношении представителя власти суд приговорил его к штрафу.Самому обвиняемому удавалось некоторое время скрываться от правоохранительных органов. Его нашли в Амурской области, где задержали и доставили в Бурятию.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Следственный комитет Бурятии