Два брата из Бурятии устроили драку в салоне самолета

Дебоширов пришлось высадить, им грозит 15 суток ареста





В аэропорту Хабаровска полицейские сняли с рейса «Хабаровск-Иркутск» двух пьяных жителей Бурятии. 37-летние мужчины, поднявшись в салон, устроили там драку.

«После посадки на борт воздушного судна между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. На требования экипажа прекратить нарушать общественный порядок жители Бурятии не реагировали, оскорбляли и выражали угрозы в адрес экипажа. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие паров этилового спирта в выдыхаемом нарушителями воздуха в количестве 0,8 промилле», рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.





Задержанных доставили в дежурную часть. Нарушители пояснили, что прилетели в Хабаровск стыковочным рейсом из Южно-Сахалинска, где работали вахтовым методом. Перед посадкой в самолет до Иркутска они решили выйти в город - прогуляться и употребить алкоголь.В отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении. Им грозит административный арест сроком до пятнадцати суток.Фото: УТ МВД России по ДФО