В Бурятии автобус с пассажирами слетел в кювет

Чтобы вернуть его на дорогу, потребовалась помощь пожарных
Вчера на 167-м км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян произошло ДТП. Водитель автобуса не справился с управлением, врезался в дорожный знак и съехал в кювет.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент аварии в салоне автобуса находились 8 человек. Пострадавших нет.
Прибывшие на место происшествия пожарные вытащили автобус на дорогу, после чего он продолжил движение по маршруту.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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