В Бурятии автобус с пассажирами слетел в кювет

Чтобы вернуть его на дорогу, потребовалась помощь пожарных





Вчера на 167-м км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян произошло ДТП. Водитель автобуса не справился с управлением, врезался в дорожный знак и съехал в кювет.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент аварии в салоне автобуса находились 8 человек. Пострадавших нет.Прибывшие на место происшествия пожарные вытащили автобус на дорогу, после чего он продолжил движение по маршруту.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС