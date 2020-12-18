С жителем Бурятии рассчитались за подработку фальшивой купюрой

Обман вскрылся в банке, когда мужчина пытался внести деньги на счет
Вчера в поселке Таксимо Муйского района сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из финансово-кредитных учреждений. Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии работники банка пояснили, что мужчина пытался внести на счет пятитысячную купюру через банкомат. После неудачной попытки он обратился к работникам за помощью. В ходе проверки кассир обнаружил, что купюра поддельная и вызвал правоохранителей.
23-летнего местного жителя доставили в полицию. Мужчина пояснил, что данной купюрой с ним рассчитались за подработку. Сейчас по данному факту проводится разбирательство.
Фото: Росгвардия Бурятии
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