В Улан-Удэ горожане обнаружили на улице мужчину в одних штанах

Улан-удэнца экстренно эвакуировали в больницу
В Улан-Удэ на ул. Гольдсобеля в микрорайоне Шишковка прохожие обнаружили мужчину, который был одет только в спортивные штаны. Бригада экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф Бурятии срочно эвакуировала улан-удэнца в дежурный стационар.
«Гражданину повезло, что его быстро обнаружили и вызвали скорую помощь. Сам пациент не смог объяснить, почему он оказался в таком виде на улице», сообщили в центре.
Фото: Территориальный центр медицины катастроф
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