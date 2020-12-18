В Улан-Удэ горожане обнаружили на улице мужчину в одних штанах

Улан-удэнца экстренно эвакуировали в больницу





В Улан-Удэ на ул. Гольдсобеля в микрорайоне Шишковка прохожие обнаружили мужчину, который был одет только в спортивные штаны. Бригада экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф Бурятии срочно эвакуировала улан-удэнца в дежурный стационар.

«Гражданину повезло, что его быстро обнаружили и вызвали скорую помощь. Сам пациент не смог объяснить, почему он оказался в таком виде на улице», сообщили в центре.Фото: Территориальный центр медицины катастроф