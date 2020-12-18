В Улан-Удэ неутомимого арбалетчика отправили в колонию

К своим 38 годам мужчина получил 13-ю судимость





Житель Улан-Удэ дважды за год попался сотрудникам наркоконтроля и службы безопасности ИК-2 с арбалетом и стрелами, к которым примотал свертки с наркотиками, телефонами и дрожжами для переброски в колонию.

В январе в оперативный отдел безопасности ИК-2 поступила информация о том, что 38-летний гражданин собирается перебросить в колонию наркотики. Сотрудники решили провести мероприятие «Наблюдение». 26 января в районе 22 часов оперативники заметили мужчину, вытащившего из-под порога дома по улице Сахалинская, что близ колонии, стрелу с примотанным к ней свертком и пошел в сторону ИК-2. В руках у него был арбалет.Когда он вынул стрелу, чтобы перебросить за забор наркотики, его задержали. В свертке обнаружен наркотик каннабисной группы «зимуха». В куртке под подкладкой у «арбалетчика» нашли еще один сверток с наркотиками.Пока шло следствие, мужчина снова решил «помочь» арестантам и перебросить через забор колонии наркотики. 19 апреля сотрудники наркоконтроля получили информацию, что он с приятелем планируют переброс. Для поимки «арбалетчиков» создали две группы: одна наблюдала у дома мужчины в СНТ «Строитель», вторая - у дома по улице Сахалинская. Оперативники проследили, как мужчины вышли из дома и пошли в сторону колонии.Там все под тем же крыльцом дома по Сахалинской вынули десять стрел и арбалет с вставленной стрелой. При задержании арбалетчик пояснил, что у него к трем стрелам привязаны наркотики, к семи - телефоны и к одной примотаны дрожжи.По двум этим эпизодам подсудимый получил срок в четыре года и шесть месяцев. Однако к этому сроку присоединены условные сроки по ранее вынесенным в отношении него приговорам.- По совокупности приговоров подсудимому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщил помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Виктор Афанасьев.Известно, что у осужденного образование 9 классов, на его счету 12 судимостей, начиная с 1997 года, и двое детей на иждивении, один из которых инвалид.Фото: МВД Бурятии