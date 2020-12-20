В Бурятии пастор-браконьер угрожал госинспекторам самоубийством, если его не отпустят

Мужчина вынул нож и со словами «лучше я зарежу себя, чем опозорюсь» убежал прочь



Пастор одной из местных евангельских церквей, пойманный инспекторами Бурприроднадзора в лесу с четырьмя убитыми косулями и «крутой» винтовкой, оснащенной глушителем и тепловизионным прицелом, пригрозил самоубийством, если его не отпустят. Мужчина вынул нож и со словами «лучше я зарежу себя, чем опозорюсь» убежал прочь. По словам инспекторов, такую угрозу от браконьера они слышали впервые в своей практике.



Свежие следы и ванна мяса



Задержание подозреваемых в браконьерстве произошло несколько дней назад, 9 декабря, в Заиграевском районе. Накануне утром выпал снег, он для инспекторов, следящих за порядком в лесу, - первый помощник. Экипаж сотрудников Бурприроднадзора выехал со стороны Новой Бряни в направлении села Старая Брянь. Проверяли свежие следы заезда в лес. Патрулируя охотничьи угодья, уже в двенадцатом часу ночи инспекторы заметили свежий след автомобиля, зашедшего в глубь леса.



- Мы определили по следу, что машина зашла в распадок и находится там - ведь следов выезда не было, - вспоминает Денис Крылов, инспектор Бурприроднадзора. - Заметили свет от автомобиля, который вскоре погас. Машина стояла на месте, мы подъехали к ней. В салоне находился лишь один водитель. Я вышел из своей машины и направился в его сторону, чтобы проверить документы, но он, увидев нас, дал по газам. Убежал.



Инспекторы осмотрели место, где только что стояла «сбежавшая» автомашина, и убедились в своих догадках – в лесу действительно орудовали браконьеры. Рядом со следами протекторов обнаружили ванну и два прорезиненных мешка, в которых находилось мясо четырех застреленных косуль.



С этого места в гору уходили свежие человеческие следы. Инспекторы отправились по ним и вскоре заметили наверху двух убегающих людей. Было понятно, что мужчины не хотят встречаться с представителями власти. На глазах у сотрудников парочка охотников разделилась, они разбежались в стороны. Одного из них удалось задержать – он затаился в снегу.



Дичь к Новому году



Задержанным оказался 40-летний житель Улан-Удэ, у горе-охотника за спиной висел оружейный чехол, оружия при себе у него не было. Позже оказалось, он скинул его в снег.



- Мы отвели мужчину к своей машине, я вызвал сотрудников полиции и прошел по следам второго убежавшего охотника, - продолжает Денис Крылов. - Там на горе обнаружил огнестрельное охотничье оружие с тепловизионным прицелом, на стволе имелось что-то наподобие глушителя. Было видно, что охотник оснащен конкретно. Винтовка стоит в пределах 200 тыс. рублей, тепловизионный прицел тоже порядка 250 тысяч плюс глушитель.



По этому зарегистрированному оружию впоследствии полиция установила личность подозреваемого в браконьерстве, хотя еще на месте инспекторы выяснили, кто он. Но это позже, а тогда, в ночном лесу, задержанный охотник сам во всем признавался и раскаивался в незаконной охоте.



- Поначалу он раскаивался, говорил, да, мы настреляли мяса, добыли косуль, - рассказывает обстоятельства задержания Иван Баженов, инспектор Бурприроднадзора. - Я спросил его, зачем так много настреляли? А он в ответ: «так праздник скоро, к новогоднему столу».



Немного погодя мужчина, видимо, оценив обстановку и все возможные последствия, решился на отчаянный шаг. Он вдруг достал нож из внутреннего кармана, выставил вперед и заявил: «я вам живым не дамся!».



- Нож был средних размеров, но мне он им не угрожал, - говорит Иван Баженов. – Охотник сказал, что сам себя зарежет, если я попытаюсь его задержать. Лучше, говорит, погибнет, дескать, задержание для него будет позором. Я не стал рисковать, мало ли, правда, возьмет да порежет себя. Что у него на уме, кто знает? После этого он убежал, больше мы его не видели.



Почему задержание станет для него позором? Как нам стало известно из своих источников, подозреваемый в незаконной охоте мужчина не кто иной, как пастор в одной из евангелистских церквей Бурятии. Также он руководитель одного из христианских центров по реабилитации зависимых в Улан-Удэ, уважаемый паствой человек. Он же председатель правления и один из учредителей региональной общественной благотворительной организации. Кроме того, как выяснилось, он индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей.



«Мы ходим по острию»



- На тот момент у охотника никаких разрешительных документов в данной местности не было, как и разрешения на отстрел косули, - констатирует госинспектор Бурприроднадзора.



Если бы разрешения были, разве бросились бы охотники врассыпную, заметив инспекторов? Думается, нет. Да и по опыту сотрудников Бурприроднадзора известно, что ночью на охоту выходят только самые злостные нарушители.



В итоге, когда на место происшествия прибыл наряд полиции, никого из незаконных добытчиков на месте не оказалось. Зато остались их следы.

Сотрудники полиции произвели осмотр места, изъяли мясо, оружие, шкуры убитых животных, а также нашли место добычи косуль.



- По данному факту сотрудники ОМВД по Заиграевскому району проводят проверку. Намечен ряд экспертиз, в том числе баллистическое исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота», - сообщили в республиканском МВД.



Сотрудники Бурприроднадзора предоставили в правоохранительные органы справку об ущербе в 640 тыс. рублей. Среди трофеев были две косули-самочки.



По нашим сведениям, на следующий день пастор пришел в полицию с адвокатом и дал показания. Что он говорил, пока неизвестно. Надеемся, что врать он не стал. Хотя большая часть нарушителей правил охоты в полиции отрицают свою вину и не выдают подельников.



- Обычно подозреваемые строят версию, что ничего не добывали, в одиночку бродили по лесу и оказались там случайно: не в том месте и не в тот час, - грустно улыбается госинспектор Иван Баженов.



Доказать причастность браконьеров к преступлению часто оказывается очень трудно. Уже стало плохой традицией, что нарушители изворачиваются, как могут, находят лазейки в законе и любыми способами затягивают следствие. По итогу труды инспекторов в борьбе с браконьерами оборачиваются ничем. Ряд статей в «Номер один» тому подтверждение.



- Мы ведь по острию ходим, нарушители ведь, как правило, люди вооруженные, кто знает, чего от них ожидать, - делится Денис Крылов. – Был со мной случай в августе и тоже в Заиграевском районе. Дедушка 62 лет достал оружие и направил на меня. Полиция приехала, его задержали, незаконное оружие изъяли. Расследование ведется, но пока результатов нет. Что же касается последнего случая с нарушителем, вооруженным ножом, то я с такой угрозой - убить себя, лишь бы избежать позора и следствия - сталкиваюсь в своей практике впервые.



Любовь Ульянова, «Номер один».