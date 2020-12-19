В Бурятии произошла кощунственная кража

В Джидинском районе у жительницы села похитили буддийский молитвенный барабан



14 ноября в полицию Джидинского района обратилась 44-летняя жительница с. Гэгэтуй. Женщина рассказала, что у нее из дома похищен "хурдэ" - буддийский молитвенный барабан, доставшийся ей от бабушки. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый за преступления имущественного характера дальний родственник заявительницы.



Установлено, что поздним вечером 7 ноября мужчина пришел в гости к родственнице. Хозяйка пригласила гостя за стол. И пока женщина накрывала, злоумышленник, увидев на полке молитвенный барабан, похитил его. Похищенное он спрятал под куртку и вышел, не попрощавшись с хозяйкой.

В ходе следствия, злоумышленник раскаялся и показал полицейским место, куда он выбросил похищенное за ненадобностью, находясь в состоянии алкогольного опьянения.



Молитвенный барабан изъят и возвращен владелице.



- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.



Фото: Pixabay.com

