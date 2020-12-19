Жители Бурятии все чаще становятся жертвами Интернет-мошенников

На популярных сайтах аферисты выдают себя за продавцов самых разных товаров







В полицию ежедневно поступают сообщения о мошенниках, которые пользуются известными торговыми интернет-платформами для выманивания «залога» или «предоплаты» у граждан, решивших купить или продать товары в Интернете.



Так, 18 декабря в ОМВД России по Баргузинскому району поступило заявление от 30-летнего мужчины о том, что неизвестный путем обмана выманил у него 100 тысяч рублей. Мужчина позвонил по объявлению о продаже мотоцикла, где его попросили перевести полную стоимость транспортного средства на банковскую карту, после чего «продавец» перестал выходить на связь.



Также 18 декабря в отдел полиции №2 обратилась пенсионерка, которая рассказала, что на известном Интернет-сайте разместила объявление о продаже массажной накидки. После этого позвонил неизвестный и путем обмана и многочасового психологического давления уговорил 71-летнюю женщину пойти в банк и перевести на счет мошенников 30 тысяч рублей. Мужчина мотивировал это тем, что необходимо «чтобы счет пенсионерки не был пустым», но продиктовал ей собственные банковские данные.



17 декабря в дежурную часть УМВД России по г. Улан-Удэ обратился 54-летний мужчина и сообщил, что накануне по его объявлению о продаже беговой дорожки на торговой Интернет-площадке позвонил неизвестный, который согласился купить спортивный тренажер. Он сообщил, что перевел деньги по внутренней системе оплаты сайта и прислал «поддельную» ссылку, по которой потерпевший перешел и ввел свои банковские данные для получения денег. Вместо этого со счета мужчины были списаны более 24 тысяч рублей.



По каждому факту были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при общении по телефону с неизвестными людьми. Не переводите денежные средства, если вы лично не знаете звонившего или не уверены в наличии товара у продавца. Предупредите своих пожилых родственников о существующих схемах мошенничества и о возможности обратиться за помощью при продаже товаров или услуг на торговых интернет-сайтах.



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