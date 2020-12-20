20.12.2020
Жители Улан-Удэ сидели без холодной воды почти 7 часов

Жители Улан-Удэ сидели без холодной воды почти 7 часов

Виной тому стал прорыв трубы по ул. Иванова

Как сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ, 19 декабря утром из-за выхода воды в районе ул. Иванова,19. Авария стала причиной отключения холодного водоснабжения потребителям частного сектора ул. Буйко и переулка Дачный.

"В 17:00 поменяли стальную трубу, холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям. Время отключения 6 часов 45 минут", - сообщается в оперативной сводке.

Напомним, это не первое ЧП на сетях водоснабжения за минувшую неделю. Так, 15 декабря произошла серьезная авария на коллекторе. В результате нечистоты вышли на поверхность и затопили часть улицы Бабушкина и бульвара Карла Маркса. Вину за потом возложили на деревья, чьи корни проросли в канализационный коллектор. 

Фото: "Номер один"
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