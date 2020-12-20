Жители Улан-Удэ сидели без холодной воды почти 7 часов

Виной тому стал прорыв трубы по ул. Иванова



Как сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ, 19 декабря утром из-за выхода воды в районе ул. Иванова,19. Авария стала причиной отключения холодного водоснабжения потребителям частного сектора ул. Буйко и переулка Дачный.



"В 17:00 поменяли стальную трубу, холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям. Время отключения 6 часов 45 минут", - сообщается в оперативной сводке.







Фото: "Номер один"

Как сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ, 19 декабря утром из-за выхода воды в районе ул. Иванова,19. Авария стала причиной отключения холодного водоснабжения потребителям частного сектора ул. Буйко и переулка Дачный."В 17:00 поменяли стальную трубу, холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям. Время отключения 6 часов 45 минут", - сообщается в оперативной сводке. Напомним , это не первое ЧП на сетях водоснабжения за минувшую неделю. Так, 15 декабря произошла серьезная авария на коллекторе. В результате нечистоты вышли на поверхность и затопили часть улицы Бабушкина и бульвара Карла Маркса. Вину за потом возложили на деревья , чьи корни проросли в канализационный коллектор.Фото: "Номер один"