В Бурятии черный лесоруб нарубил дров почти на 300 тысяч

29-летний мужчина ранее уже был судим за кражи и наркопреступления



Вечером 18 декабря в Заиграевском районе сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в незаконной рубке деревьев.



Накануне днем работник лесхоза в лесном массиве Хандагайского лесничества обнаружил незаконную рубку лиственницы и сосны. Об этом он сообщил в полицию.



"Стражи правопорядка оперативно установили личность злоумышленника. По подозрению был задержан 29-летний житель г. Улан-Удэ, ранее судимый за кражи и наркопреступления. По предварительным данным, он успел спилить около 13 кубометров деревьев. Их мужчина успел распилить на чурки для продажи на дрова. Сумма материального ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 286 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



С места происшествия изъяты бензопила и спиленный лес. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».



Фото: "Номер один"

