В Бурятии из-за замыкания электропроводки едва не сгорел двухквартирный дом

От уничтожения здание спасли добровольцы



19 декабря в селе Нижние Тальцы Заиграевского района произошло загорание 2-х квартирного жилого дома. Ввиду значительного удаления места пожара от ближайшей пожарной части первыми на тушение возгорания прибыли добровольные пожарные ДПК МО СП «Талецкое», сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



"К этому моменту в доме было сильное задымление, горение под обшивкой стены, существовала угроза распространения огня по конструкциям здания. До прибытия основных сил пожарной охраны добровольные пожарные вскрывали обшивку и проводили проливку тлеющих конструкций. Вместе с прибывшими огнеборцами 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ пожар был ликвидирован. В результате пожара снаружи повреждена стена дома, фронтон на общей площади 5 кв. м.", - сообщили в ведомстве.



Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.



Ввиду сильных морозов на территории Бурятии, когда риск возникновения пожара многократно возрастает, Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что можно пользоваться только сертифицированными и исправными электроприборами! Не оставляйте их включенными без присмотра, а также не перегружайте электросеть единовременным включением нескольких приборов!



При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" или «112»!



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