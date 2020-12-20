В Бурятии из-за перекала трубы едва не сгорел дом

Риск возникновения пожаров сильно возрастает зимой
20 декабря в селе Иволга Иволгинского района произошел пожар в частично жилом двухквартирном доме. На момент прибытия огнеборцев 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ горело потолочное перекрытие, существовала угроза распространения огня по конструкциям здания. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
"В результате пожара выгорело потолочное перекрытие на площади 10 кв.м. Причина пожара устанавливается. Предположительно ею мог послужить перекал трубы дымохода", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее мы рассказывали о пожаре, который произошел в Кабанском районе накануне. Там также горел двухквартирный дом. Причиной пожара в этом стало замыкание электропроводки.
Ввиду сильных морозов на территории Бурятии, когда риск пожара многократно возрастает, Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что недопустимо оставлять топящуюся печь без присмотра! Помните, что лучше протопить печь два раза в день, чем один раз, но перекаливая ее. При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" или «112»!
Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС
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