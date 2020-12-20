В Бурятии из-за перекала трубы едва не сгорел дом

Риск возникновения пожаров сильно возрастает зимой

20 декабря в селе Иволга Иволгинского района произошел пожар в частично жилом двухквартирном доме. На момент прибытия огнеборцев 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ горело потолочное перекрытие, существовала угроза распространения огня по конструкциям здания. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС."В результате пожара выгорело потолочное перекрытие на площади 10 кв.м. Причина пожара устанавливается. Предположительно ею мог послужить перекал трубы дымохода", - добавили в ведомстве.Напомним, ранее мы рассказывали о пожаре, который произошел в Кабанском районе накануне. Там также горел двухквартирный дом. Причиной пожара в этом стало замыкание электропроводки.Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС