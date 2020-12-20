20.12.2020
В Улан-Удэ неполадки на бесхозных сетях стали причиной отключения света в 100 домохозяйствах

В Улан-Удэ неполадки на бесхозных сетях стали причиной отключения света в 100 домохозяйствах

Собственников этих электрических сетей не удалось установить

Как сообщили сегодня в пресс-службе Россети Сибирь, накануне, 19 декабря, к энергетикам обратились представители администрации Октябрьского района обратилась с просьбой помочь в восстановлении электроснабжения в 117 квартале.

"Там произошло  отключение порядка 100 домохозяйств. Проблема в том, что так и не удалось установить собственников данных электрических сетей. Специалисты Россети Сибирь в порядке исключения обследовали энергооборудование сторонней организации  и восстановили электроснабжение. Жители оставались без света около 2 часов", - сообщили в пресс-службе компании.

Также там отметили, что счет бывшему собственнику сетей выставляться не будет. "Эти сети, скорее всего, бесзохные. Раньше их "Энком" обслуживал. Сейчас говорят, что больше не обслуживают", - добавили в пресс-службе компании.

Фото: pixabay.com
электричество
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