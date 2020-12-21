Житель Бурятии отработает 300 часов за 7 рыбок

Мужчина поймал их во время нереста





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Курумканского района, обвиняемого по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

«Гражданин, не имея разрешения на вылов, установил в период нереста в реке Баргузин рыболовную сеть и выловил 7 экземпляров рыбы. Преступлением государству причинен ущерб на сумму 12 750 рублей», - сообщили в республиканской прокуратуре.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ.Фото: «Номер один»