21.12.2020
Житель Бурятии отработает 300 часов за 7 рыбок

Житель Бурятии отработает 300 часов за 7 рыбок

Мужчина поймал их во время нереста

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Курумканского района, обвиняемого по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

«Гражданин, не имея разрешения на вылов, установил в период нереста в реке Баргузин рыболовную сеть и выловил 7 экземпляров рыбы. Преступлением государству причинен ущерб на сумму 12 750 рублей», - сообщили в республиканской прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ.

Фото: «Номер один»
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