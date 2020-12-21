В Бурятии «черные лесорубы» сдали своего лидера прокурору

Благодаря этому мужчины отделались условными сроками







В Бурятии суд рассмотрел уголовные дела в отношении двух членов организованной группы «черных лесорубов». Один из них обвинялся в совершении четырех преступлений, другой – в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере организованной группой).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, местный индивидуальный предприниматель вовлек в организованную группу двух жителей Заиграевского района для совершения незаконных рубок леса. С марта по декабрь 2019 года на территории Иволгинского лесничества злоумышленники вырубили деревья, причинив ущерб лесному фонду на сумму 12,5 млн рублей.В ходе предварительного расследования заместитель прокурора республики заключил с двумя членами организованной группы досудебные соглашения о сотрудничестве. Обвиняемые дали изобличающие показания об обстоятельствах преступлений.Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемых виновными и приговорил к 4,5 и 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому.Уголовное дело в отношении организатора группы находится на стадии предварительного расследования.Фото: pixabay.com