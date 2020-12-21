В Улан-Удэ праздник по поводу выхода на пенсию закончился убийством

Собутыльник, до смерти забивший приятеля, не смог вспомнить причину расправы





Вечером 18 декабря в квартире одного из домов по улице Профсоюзная в Улан-Удэ убили 61-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 40-летнего мужчину, с которым потерпевший распивал спиртные напитки, а затем поссорился и подрался. В ходе допроса злоумышленник дал показания об обстоятельствах учиненной расправы, но при этом не смог вспомнить причины ссоры. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 18 декабря горожанин решил пригласить друзей, чтобы отметить свой выход на пенсию. Когда компания собралась, мужчины стали употреблять спиртное. К вечеру хозяин квартиры и часть гостей уснули. В это время между двумя оставшимися за столом собутыльниками произошла ссора, переросшая в драку. В ее ходе один из них повалил противника на пол, сел сверху и с силой нанес множество ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. От криков проснулся один из гостей, который успокоил нападавшего и уговорил его позвонить в правоохранительные органы. После звонка в квартиру прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые задержали злоумышленника.В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.Фото: pixabay.com