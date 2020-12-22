В Улан-Удэ адвокат вымогал у следователя полмиллиона рублей

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы



Первый заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката, обвиняемого по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере).

По версии следствия, адвокат участвовал в уголовном деле в качестве защитника, отстаивая интересы военнослужащего, обвиняемого в убийстве знакомого.



«Ознакомившись с материалами дела, юрист обнаружил техническую ошибку следователя при выдаче копии процессуального документа. Действуя вопреки интересам доверителя, обвиняемый в целях личного обогащения при встрече со следователем потребовал от него за молчание 500 тысяч рублей», сообщили в надзорном ведомстве.



Следователь обратился в правоохранительные органы и под контролем оперативников ФСБ передал вымогателю 170 тысяч рублей. Сразу после этого



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если вина адвоката будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.



Фото: «Номер один» По версии следствия, адвокат участвовал в уголовном деле в качестве защитника, отстаивая интересы военнослужащего, обвиняемого в убийстве знакомого.«Ознакомившись с материалами дела, юрист обнаружил техническую ошибку следователя при выдаче копии процессуального документа. Действуя вопреки интересам доверителя, обвиняемый в целях личного обогащения при встрече со следователем потребовал от него за молчание 500 тысяч рублей», сообщили в надзорном ведомстве.Следователь обратился в правоохранительные органы и под контролем оперативников ФСБ передал вымогателю 170 тысяч рублей. Сразу после этого адвоката задержали и отправили в СИЗО.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если вина адвоката будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.Фото: «Номер один»