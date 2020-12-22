Житель Бурятии сдал крупную банду наркодилеров

Благодаря сотрудничеству со следствием парень не получил пожизненный срок





Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в совершении 18 преступлений. В их числе - покушение на сбыт наркотиков, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконные хранение огнестрельного оружия и участие в преступном сообществе.

«Молодой человек, являясь участником преступного сообщества, с июня 2018 года по февраль 2019 года занимался сбытом наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом через Интернет. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку гражданин активно сотрудничал со следствием, заключив досудебное соглашение», - сообщили в прокуратуре Бурятии..Суд признал молодого человека виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 6 лет 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в размере 20 тыс. рублей. Отметим, только благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемый получил столь мягкое наказание, ведь только по обвинению в сбыте наркотиков ему грозило вплоть до пожизненного заключения.Уголовное дело в отношении остальных членов банды наркодилеров сейчас рассматривает Железнодорожный суд Улан-Удэ.Фото: «Номер один»