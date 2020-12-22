В Улан-Удэ выживший после нападения бандитов пенсионер сам раскрыл преступление

Молодые отморозки жестоко избили мужчину и бросили его умирать на берегу реки





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Улан-Удэ 18 и 21 лет. Они обвиняются в похищении человека, разбое и оставлении человека в опасности.

По данным следствия, в декабре 2018 года обвиняемые, один из которых на тот момент являлся несовершеннолетним, договорились совершить разбойное нападение на пожилого местного жителя. Они разработали план и приготовили в качестве орудий преступления гаечные ключи, после чего подросток втайне от взрослых взял автомобиль матери марки Honda CR-V.Раним утром 21 декабря 2018 года злоумышленники выследили жертву. Мужчина вышел из своего дома по проспекту Строителей и направлялся к остановке, чтобы уехать на работу. Выбрав удобный момент, молодые люди выбежали из машины, избили потерпевшего кулаками и гаечными ключами, после чего насильно усадили в салон автомобиля.Обыскав мужчину, обвиняемые похитили у него деньги, ключи от квартиры, два телефона и другое имущество, после чего с применением насилия узнали у потерпевшего адрес его местожительства. Один из злоумышленников остался в машине, продолжая удерживать жертву, а второй - поднялся в квартиру и похитил оттуда крупную сумму денег и вещи пенсионера, причинив ему ущерб на общую сумму более 130 тыс. рублей.В это время избитый мужчина потерял сознание. Обвиняемые отвезли его в безлюдное место к берегу Уды, где вытащили из машины, бросили на морозе и скрылись. Через некоторое время потерпевший пришел в сознание, добрался до ближайшего здания и вызвал скорую.На начальном этапе уголовное дело расследовалось в полиции и оставалось нераскрытым. Пока в один из дней потерпевший по голосу узнал в сыне своего коллеги по работе одного из напавших на него молодых людей. После проверки его версия нашла подтверждение, злоумышленников задержали.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com