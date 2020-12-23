Житель Бурятии заявил об угоне автомобиля, чтобы не платить налог

За заведомо ложный донос мужчину приговорили к штрафу





Гусиноозерский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

«В начале октября 2020 года гражданин получил налоговое уведомление о необходимости оплаты транспортного налога на сумму более 2 тысяч рублей за мотоцикл и два автомобиля. Для уклонения от уплаты налогов он написал в полицию заведомо ложное заявление о том, что у него угнали автомобиль в 2018 году», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 5 тысяч рублей.Фото: pixabay.com