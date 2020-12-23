В Бурятии пьяный водитель пытался подкупить полицейского

Сотрудник ДПС от взятки отказался





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в покушении на дачу взятки.

«В ноябре 2020 года сотрудники ДПС, остановив автомобиль в связи с неисправностью световых приборов, почувствовали от водителя запах алкоголя. На предложение пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина ответил отказом. Желая избежать административной ответственности, гражданин попытался передать полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей. От получения вознаграждения полицейский отказался», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно.Фото: «Номер один»