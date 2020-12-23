23.12.2020
В Улан-Удэ горел автомобиль

В Улан-Удэ горел автомобиль

Причина пожара пока не установлена

Днем 22 декабря в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании автомобиля по улице Шульца в Улан-Удэ.

Спустя 6 минут прибывшие на место происшествия огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем повреждена задняя часть автомобиля. Причина возгорания и виновное лицо устанавливаются.

Всего в ликвидации огня участвовали четверо пожарных и 1 единица техники, сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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