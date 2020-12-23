В Улан-Удэ горел автомобиль

Причина пожара пока не установлена





Днем 22 декабря в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании автомобиля по улице Шульца в Улан-Удэ.

Спустя 6 минут прибывшие на место происшествия огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем повреждена задняя часть автомобиля. Причина возгорания и виновное лицо устанавливаются.Всего в ликвидации огня участвовали четверо пожарных и 1 единица техники, сообщили в пресс-службе МЧС.Фото: МЧС Бурятии