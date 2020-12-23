В Улан-Удэ стая собак растерзала женщину и ребенка

По предварительной информации, собаки были домашними
Сегодня утром в районе Зверосовхоза стая собак напала сначала на девушку, а позже – на ребенка. Обоим пострадавшим помогли очевидцы, которые отогнали животных и оказали помощь. И девушка, и ребенок получили множество повреждений. На место приехали скорая, полиция и группа отлова бродячих животных.
- Данным происшествием на месте уже занимаются сотрудники Комитета городского хозяйства. По предварительной информации, собаки с частных дворов, то есть домашние. На место экстренно выехала группа отлова, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
По словам чиновников, жители частного сектора часто нарушают правила обращения с животными. При этом, ответственность за такие действия минимальная.
- Штрафы за нарушение порядка выгула от 500 до 1000 руб., за отсутствие регистрации от 500 до 1000 руб. За нападение собаки - укус - штраф от 2 до 5 тысяч с подтверждением медсправки, - сообщили в администрации. - То есть, если собака пугает граждан - то это нарушение порядка выгула.
Напомним, в Улан-Удэ это далеко не первый случай. Примерно месяц назад агрессивный пес искусал 6-летнего ребенка, буквально вырвав кусок мяса из его ноги. Сотрудники компании по отлову животных искали агрессивную собаку несколько дней. Причем в процессе ее поиска они отловили шесть других бродячих собак.
Примерно тогда же уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина взяла дело на личный контроль. Она направляла заявление в полицию о проведении доследственной проверки, а также обращение в адрес мэра Улан-Удэ о необходимости при организации отлова бродячих собак особое внимание уделять местам, где собираются дети.
Фото: КГХ Улан-Удэ
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