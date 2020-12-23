В Улан-Удэ стая собак растерзала женщину и ребенка

По предварительной информации, собаки были домашними





Сегодня утром в районе Зверосовхоза стая собак напала сначала на девушку, а позже – на ребенка. Обоим пострадавшим помогли очевидцы, которые отогнали животных и оказали помощь. И девушка, и ребенок получили множество повреждений. На место приехали скорая, полиция и группа отлова бродячих животных.

- Данным происшествием на месте уже занимаются сотрудники Комитета городского хозяйства. По предварительной информации, собаки с частных дворов, то есть домашние. На место экстренно выехала группа отлова, - сообщили в администрации Улан-Удэ.



