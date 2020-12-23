В Улан-Удэ полицейский застрелил одну из собак, напавших на девушку и ребенка

Владельцы агрессивных животных сейчас устанавливаются





Как уже сообщал «Номер один», сегодня утром в ДНТ «Весна» в микрорайоне Забайкальский стая собак напала на 20-летнюю девушку, а также на 9-летнего мальчика. Пострадавших от укусов животных доставили в больницу. По информации Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, напавшие собаки были домашними.

Как сообщили в МВД Бурятии, прибывший на место происшествия участковый обнаружил одну из агрессивных собак.«В соответствии с законом «О полиции» участковым уполномоченным было применено табельное оружие. Собака обезврежена. Устанавливается владелец животного», - рассказали в МВД.В настоящий момент полицейские устанавливают владельцев собак, напавших на людей.Фото: КГХ Улан-Удэ