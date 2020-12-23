В Бурятии обвиняемому чиновнику разрешили вернуться на работу

Суд признал незаконным наложенные на Сергея Рыбальченко ограничения
Сегодня кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил ограничения, которые год назад суд по ходатайству следствия наложил на замминистра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко после освобождения его из СИЗО.
- В декабре прошлого года на Рыбальченко были наложены ограничения на совершение определенных действий. В частности, он не мог ходить на работу, и соответственно, не получал зарплату. После апелляционной жалобы мы обращались в суд кассационной инстанции. Нам сначала везде отказали. Потом сторона защиты обратилась в Верховный суд РФ в порядке надзора. И Верховный суд РФ направил дело на рассмотрение в суд кассационной инстанции. В общей сложности на обжалование ушло больше года, - говорит адвокат Сергей Рыбальченко Юрий Свиридов.
По словам адвоката, теперь его подзащитному обязаны возместить вынужденный прогул за время нахождения дома.
Напомним, Сергей Рыбальченко является одним из главных фигурантов громкого уголовного дела о сиротских домах в Сотниково, которое возбудили в конце 2018 года. Тогда же замминистра, обвиняемого в превышении должностных полномочий, поместили в СИЗО, где он провел ровно год.
В начале декабря 2019 года чиновника освободили из-под стражи, наложив ряд ограничений. Согласно ходатайству следствия и решению суда, чиновнику запретили «находиться ближе 200 метров от зданий и служебных помещений республиканского правительства и администрации Иволгинского района. А также общаться с обвиняемыми и потерпевшими по уголовному делу, свидетелями и иными лицами из числа гражданских служащих правительства РБ и администрации района. Кроме того, ему запретили отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом и телефоном. С этим решением суда адвокаты категорически не согласились, считая требования следствия абсурдными и в какой-то мере даже провокационными.
Что касается уголовного дела в отношении Сергея Рыбальченко и других фигурантов, то в ближайшее время оно поступит на рассмотрение в суд. Отметим, свою вину заместитель министра не признает.
Фото: «Номер один»
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