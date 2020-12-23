Жительница Бурятии исчезла после ссоры с соседом

Причастность мужчины к ее пропаже проверялась, но не подтвердилась





Следственный комитет Бурятии расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения 52-летней жительницы Заиграевского района.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, женщина проживала в пригороде Улан-Удэ в садовом товариществе «Солнечный». 27 сентября 2020 года она распивала алкоголь с соседкой, а вечером взяла у нее мясо, обменяла его на спиртное и ушла с ним к себе домой.На следующий вечер к ней пришел муж соседки, который стал требовать деньги за мясо. Они вместе вышли на улицу, где после разговора на повышенных тонах расстались. С этого времени женщина бесследно исчезла, и в настоящее время ее местонахождение не известно. Версия о причастности супруга соседки к исчезновению женщины проверялась, но не нашла своего подтверждения.Следователи просят всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении женщины или обстоятельствах ее исчезновения, позвонить в органы внутренних дел или следственный отдел по Заиграевскому району по телефонам: 02 (102), 8 (30136) 4-11-43.Сведения о пропавшей: Шелканова Наталья Александровна, 25.03.1968 года рождения.Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост около 162 см., среднего телосложения, волосы темные до плеч, глаза зеленые. Особых примет нет.На момент исчезновения была одета в черные брюки, тапочки черного цвета, шерстяные носки коричневого цвета, платок зеленого цвета, серьги с камнем фиолетового цвета.