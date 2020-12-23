Главврача поликлиники в Улан-Удэ выпустили из СИЗО

Наталья Бухольцева переведена под домашний арест
Сегодня Советский суд Улан-Удэ изменил меру пресечения в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Бурятии, а ныне – главврача городской больницы №4 Улан-Удэ Натальи Бухольцевой с содержания под стражей на домашний арест. Соответствующее ходатайство подал следователь.
По решению суда под домашним арестом Наталья Бухольцева проведет два месяца, до 26 февраля 2021 года. Однако не исключено, что этот срок будет еще продлеваться.
Напомним, Наталья Бухольцева подозревается в мошенничестве с причинением ущерба на 47 миллионов рублей. Ее арестовали в конце августа и поместили в СИЗО, в конце октября срок содержания под стражей для главврача продлили еще на два месяца.
Как сообщила «Номер один» сама Наталья Бухольцева, уголовное дело в отношении себя она считает сфабрикованным, а заключение под стражу – мерой «морально-психологического воздействия и давления».
- Я не думала, что в нашей стране может быть так сфабриковано дело, без доказательств, без фактов, все на домыслах, подмене понятий, предположениях, словах «может», «вероятно», «возможно». Все это переносится из постановления в постановление, складывается впечатление, что у следствия нет желания разбираться в этом деле всесторонне, с применением незыблемого принципа презумпции невиновности. Кажется, они взяли лист бумаги, разорвали его вертикально и читают одну часть этого разорванного листа, - заявила Наталья Бухольцева.
Отметим, сразу после ареста Натальи Бухольцевой против такой строгой меры пресечения высказались многие влиятельные люди республики. Это были, в частности, депутат Хурала Михаил Гергенов, президент Торгово-промышленной палаты Бурятии Дмитрий Дружинин и бывший зампред правительства Владимир Матханов. Последний заявил, что «не верит во всю эту историю про Наталью Андреевну, да еще и на 47 миллионов». «Похоже на бюрократическую ошибку», сообщил экс-чиновник и заявил, что «готов поддержать работу адвоката».
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?