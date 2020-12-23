Главврача поликлиники в Улан-Удэ выпустили из СИЗО

Наталья Бухольцева переведена под домашний арест





Сегодня Советский суд Улан-Удэ изменил меру пресечения в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Бурятии, а ныне – главврача городской больницы №4 Улан-Удэ Натальи Бухольцевой с содержания под стражей на домашний арест. Соответствующее ходатайство подал следователь.

